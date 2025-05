Terremoto atinge o sul da Argentina e gera alerta de tsunami

© ShutterStock

Um terremoto foi registrado no sul da Argentina, a aproximadamente 220 quilômetros da cidade de Ushuaia, nesta sexta-feira (3), segundo informações de agências internacionais. O abalo sísmico também foi sentido no Chile.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), um alerta de tsunami foi emitido para as áreas costeiras situadas num raio de até 300 quilômetros do epicentro. A medida preventiva abrange tanto o território argentino quanto regiões costeiras do Chile. As autoridades locais monitoram a situação e orientam a população a seguir instruções de segurança.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/groD2eeyaz — EMSC (@LastQuake) May 2, 2025

Notable quake, preliminary info: M 7.4 - 219 km S of Ushuaia, Argentina https://t.co/QzqRooM4PK — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 2, 2025

[Notícia em atualização]

