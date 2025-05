Príncipe Harry perde batalha na Justiça contra Reino Unido para manter escolta policial

© Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do Rei Charles 3º e da princesa Diana, o príncipe Harry perdeu o segundo recurso na disputa judicial que abriu contra o Reino Unido para manter a proteção policial oferecida a membros ativos da realeza. Há meses ele contesta as mudanças feitas pelo governo britânico após ter renunciado aos deveres reais junto com a mulher, Meghan Markle, duquesa de Sussex.

Em decisão anunciada nesta sexta-feira (2), o juiz Geoffrey Vos disse que a defesa de Harry apresentou argumentos poderosos e comoventes, mas sem força sob o aspecto legal.

"Ficou claro que o Duque de Sussex se sentiu maltratado pelo sistema, mas concluo, tendo estudado os detalhes da extensa documentação, que não posso dizer que seu sentimento de queixa se traduziu em um argumento legal para contestar a decisão", afirmou.

O príncipe compareceu ao Tribunal de Apelação de Londres no início de abril para ser ouvido novamente, após perder um recurso em primeira instância em 15 de abril. A primeira negativa do processo veio em fevereiro.

Entre os argumentos dos advogados de Harry estão o de que ele tem sofrido ameaças, foi submetido a "perseguição perigosa por paparazzi" e "a Al-Qaeda pediu seu assassinato".

"Há uma pessoa cuja segurança, proteção e vida estão em jogo. Sua presença aqui e durante toda esta audiência é uma ilustração poderosa do quanto este apelo significa para ele e sua família", disse a advogada Shaheed Fatima. O príncipe alegou ainda que a falta de garantias à sua segurança é um obstáculo para que ele viaje ao Reino Unido.

Harry se mudou para os Estados Unidos com a família em 2020, quando perdeu a proteção policial de rotina. A partir daí, o Ministério do Interior britânico indicou medidas de segurança caso a caso, de acordo com o tipo de situação e exposição a que Harry e sua família seriam expostos.

As audiências aconteceram a portas fechadas, para manter informações sobre a segurança do príncipe e as potenciais ameaças a que possa estar exposto.