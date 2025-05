Gata é única sobrevivente de queda de 116 metros em desfiladeiro nos EUA

© Best Friends Animal Society

Uma gata foi a única sobrevivente de uma queda de aproximadamente 116 metros em um desfiladeiro do Parque Nacional de Bryce Canyon, no estado americano de Utah. Os tutores do animal não sobreviveram.

A gata foi encontrada “em uma caixa de transporte preta com laterais flexíveis, que estava suja e rasgada, mas parecia ter resistido surpreendentemente bem à queda”, informou a Best Friends Animal Society, citada pela CBS News.

A organização estimou que o animal, encontrado próximo aos corpos de um casal, tem cerca de 12 anos.

As vítimas foram identificadas como Matthew Nannen, de 45 anos, e Bailee Crane, de 58 anos, segundo informações divulgadas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Garfield, na quarta-feira. O casal foi encontrado por turistas, na terça-feira, abaixo do Inspiration Point. Acredita-se que eles tenham caído na segunda ou na própria terça-feira, após ultrapassarem as grades de proteção.

A gata, chamada Mirage, foi levada para um centro de acolhimento animal.

“Ela estava com o pelo embaraçado e um pouco dolorida, mas foi dócil durante os exames, além de estar bebendo e comendo sozinha”, informou a Best Friends Animal Society.

Os exames de sangue não indicaram nenhuma anomalia, mas a equipe aguardava os resultados dos raios-X para verificar se havia outros ferimentos.

