Acidente envolvendo van com turistas deixa 7 mortos perto de Yellowstone

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo uma van que levava turistas e uma caminhonete perto do parque nacional Yellowstone, nos Estados Unidos, deixou ao menos sete mortos na noite de quinta-feira (2), informaram autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 19h15 na rodovia 20 perto do lago Henry, no estado de Idaho. O local fica a cerca de 27 quilômetros de West Yellowstone, no estado de Montana, uma das entradas do parque nacional.

A van levava 14 pessoas, das quais 6 morreram na colisão, de acordo com a polícia local. O motorista da caminhonete, único ocupante do veículo, também morreu. A causa do acidente estava sendo investigada. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com a médica legista Brenda Dye, os seis passageiros da van que morreram no acidente eram estrangeiros e estavam visitando Yellowstone. Dois deles eram italianos, e não se sabia a origem dos demais.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram os dois veículos em chamas depois da colisão. Socorristas usaram helicóptero para resgatar as vítimas. A rodovia ficou fechada durante cerca de sete horas após o acidente até o tráfego ser liberado novamente.