Trump compartilha imagem vestido de Papa e gera críticas

© Donald Trump Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica. Desta vez, ele publicou uma foto sua — aparentemente gerada por Inteligência Artificial — vestido como... o Papa.

A imagem foi compartilhada na noite de sexta-feira em sua rede social, a Truth Social, e também repostada pela página oficial da Casa Branca na rede X (antigo Twitter).

Na foto, Trump aparece sentado no que parece ser a Sede Gestatória (ou trono papal), usando vestes típicas de um Papa, semelhantes às que o Papa Francisco costuma usar em aparições públicas. Ele também aparece com um crucifixo no pescoço e a mão direita erguida com o dedo indicador levantado.

A imagem foi divulgada sem qualquer legenda ou comentário.

No entanto, a "brincadeira" não agradou a todos. Diversos usuários em várias redes sociais criticaram o presidente e a imagem, afirmando que se trata de um "desrespeito" aos católicos — especialmente em um momento de luto.

“Psicopata”, “blasfemo” e “desrespeitoso” foram algumas das reações negativas. Por outro lado, alguns apoiadores elogiaram a imagem e chegaram a classificá-la como “hilária”.

Esta não é, contudo, a primeira vez que Trump se associa ao Papa. Na quarta-feira, o presidente norte-americano afirmou que gostaria de ser Papa.

"Gostaria de ser Papa. Essa seria a minha escolha número um", disse Trump na Casa Branca.

O Papa Francisco morreu no último dia 21 de abril e o presidente norte-americano marcou presença no funeral, em 26 de abril, com a sua esposa, Melania Trump, que fez 55 anos nesse dia.

