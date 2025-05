Ucrânia ataca porto, e Rússia decreta estado de emergência

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque de drones ucranianos atingiu vários edifícios residenciais e um terminal de grãos da cidade portuária russa de Novorossisk, localizada às margens do Mar Negro, na madrugada deste sábado (3). Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. O prefeito Andrei Kravchenko declarou estado de emergência.

Em sua conta oficial no Telegram, Kravchenko publicou um vídeo mostrando danos em três prédios. As imagens mostram as construções com janelas quebradas e varandas penduradas na fachada, além de destroços espalhados e um carro destruído na frente dos edifícios.

Uma das pessoas feridas, uma mulher, foi para o hospital em estado grave, segundo o prefeito, e duas crianças também foram atingidas, de acordo com autoridades locais.

Veniamin Kondratiev, governador de Krasnodar, onde fica Novorossisk, afirmou que os destroços de drones em queda também danificaram três unidades de armazenamento em um terminal de grãos, provocando um incêndio. Não há registros de feridos nesta estrutura, segundo Kondratiev.

A Ucrânia não comentou o incidente, mas seu Exército disse que a Rússia fez ataques contra o país durante a noite com 183 drones e dois mísseis balísticos.

Na noite de sexta-feira (2), o presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmou que não está "disposto a jogar" com as tréguas propostas pelo homólogo russo Vladimir Putin, como a de 8 a 10 de maio, dizendo que são períodos muito curtos para debater seriamente sobre o fim do conflito.

"Ninguém ajudará Putin neste jogo, para dar uma atmosfera agradável à sua saída do isolamento em 9 de maio e passar confiança e segurança aos dirigentes, amigos e parceiros que irão à Praça Vermelha nesse dia", acrescentou.

A data citada pelo ucraniano marca os 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Espera-se que líderes de diversas nações visitem Moscou, como o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder chinês, Xi Jinping, além dos representantes de dirigentes da Bielorrússia, de Cuba, da Venezuela e do Cazaquistão.

"Não sabemos o que a Rússia fará nessas datas. Poderia tomar diferentes medidas, como incêndios ou explosões, para depois nos acusar", disse Zelenski.

Kiev pede um cessar-fogo total e incondicional como requisito para qualquer negociação com a Rússia, que invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022. Moscou afirma estar disposta a negociar com a Ucrânia, mas demonstra reticência a uma trégua prolongada, já que seu exército está agora em vantagem e não quer dar um respiro para que o oponente retome forças.

