Cinco pessoas sobrevivem após queda de avião em pântano com jacarés

Cinco pessoas foram resgatadas na sexta-feira (2) na Amazônia boliviana após sobreviverem à queda de um avião de pequeno porte e passarem 36 horas em um pântano infestado de jacarés.

De acordo com informações da France Presse, as vítimas foram encontradas por pescadores locais no departamento de Beni, no nordeste do país. Apesar do incidente, todos os ocupantes — três mulheres, uma criança e o piloto — saíram ilesos e estavam sobre a aeronave virada. "Os cinco estavam em cima do avião em excelentes condições", afirmou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região.

A aeronave havia decolado de Baures em direção a Trinidad, ambas cidades no distrito de Beni, separadas por uma distância de 180 quilômetros. O acidente ocorreu na última quarta-feira (30), quando os passageiros foram dados como desaparecidos. Segundo o piloto Andrés Velarde, de 29 anos, o avião perdeu altitude durante o voo doméstico, o que o levou a realizar um pouso de emergência em um pântano próximo a uma lagoa. Velarde explicou que a manobra foi necessária para evitar uma colisão frontal com as montanhas.

5 ocupantes de una avioneta que fue reportada como desaparecida en la Amazonía boliviana hace 3 días han sido encontrados con vida este viernes. La operación de rescate culminó con éxito tras 48 horas de intensas labores de búsqueda por aire y tierra. pic.twitter.com/MkvFN4UlD1 — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) May 3, 2025

Durante o tempo em que ficaram isolados, o grupo enfrentou a presença de jacarés que chegavam a três metros de distância, além de avistarem uma sucuri. Sem acesso a água potável, os sobreviventes se alimentaram com farinha de mandioca que uma das passageiras levava. "Não podíamos beber água e não podíamos ir a outro lugar por causa dos jacarés", relatou Velarde, que também mencionou a dificuldade de dormir durante o período de espera pelo resgate.

Ainda não se sabe a causa oficial do acidente. Na região de Beni, conhecida pela escassez de estradas e vegetação densa, é comum que a população recorra a táxis aéreos para evitar trajetos terrestres complicados. A investigação do caso segue em andamento.

