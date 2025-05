Musk: "Ano não tem sido um tédio; pelo menos não levei um tiro"

© Andrew Harnik/Getty Images

O empresário Elon Musk, que começa neste mês seu afastamento gradual do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), do qual tem sido líder, afirmou que não se arrepende do tempo que trabalhou com o governo Trump, negando que tenha sido um período “entediante”.

A declaração foi feita durante uma entrevista concedida a Lara Trump, nora de Donald Trump, em seu programa na Fox News, após ela perguntar se Musk tinha algum arrependimento em relação ao seu trabalho no DOGE.

“Não”, respondeu o CEO da Tesla e da SpaceX, que também é dono da rede social X, e tem sido alvo de fortes críticas por sua atuação junto ao governo de Trump.

“Não foi entediante, com certeza — foi um ano agitado, para dizer o mínimo. Pelo menos, não levei um tiro. Olhem pelo lado positivo”, disse Musk na entrevista, que foi ao ar no sábado.

“Mas houve pessoas que atiraram contra lojas da Tesla e incendiaram carros da Tesla. Eu realmente não esperava esse nível de violência”, acrescentou.

Musk defendeu que está enfrentando uma “campanha de propaganda implacável” por parte de opositores do governo Trump, e que a indignação é uma prova de que o trabalho do DOGE está sendo “eficaz”.

Vale lembrar que a Tesla tem apresentado resultados decepcionantes, em parte atribuídos ao envolvimento de Musk com o governo de Donald Trump. O bilionário tem promovido demissões em massa, além de declarar apoio à extrema-direita na Europa.

