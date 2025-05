Pai atropela e mata policial um dia após filho ser fatalmente baleado

© ShutterStock

Um homem atropelou e matou um policial em Ohio, nos Estados Unidos, um dia depois de seu filho ter sido morto pela própria polícia. De acordo com as autoridades, o atropelamento foi “intencional”.

O caso aconteceu na sexta-feira. O policial estava orientando o trânsito nos arredores da Universidade de Cincinnati quando foi atropelado, segundo a ABC News.

O suspeito, Rodney Hinton Jr., de 38 anos, havia perdido o filho, Ryan Hinton, na quinta-feira. O jovem, de 18 anos, foi morto com dois tiros pela polícia durante uma perseguição, após uma denúncia de roubo de carro.

O agente que foi atropelado não era o mesmo envolvido na morte do filho de Hinton.

Rodney Hinton Jr., que não possuía antecedentes criminais, foi acusado de homicídio. No sábado, sua defesa afirmou que ele está ciente de que se trata de uma “acusação muito séria e muito terrível”.

Horas antes do crime, Rodney havia assistido, na sede da polícia, às imagens da câmera corporal do policial que atirou contra seu filho e, segundo seus advogados, ficou “perturbado” com o que viu.

“Depois da reunião com o departamento de polícia, o pai de Ryan Hinton saiu com seu próprio veículo, e essa foi a última vez que tivemos notícias dele até sabermos do trágico incidente envolvendo um agente que estava atuando no controle de trânsito perto da Universidade de Cincinnati”, informou a defesa em nota.

O policial atropelado, cujo nome não foi divulgado em razão de uma lei de Ohio que protege a privacidade de vítimas e familiares, havia se aposentado recentemente e trabalhava em uma função especial para a polícia.

