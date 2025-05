Homem abre fogo após encontrar jovem pelado no quarto da filha de 13 anos

© Reprodução/Boone County Sheriff's Office

Um homem abriu fogo após encontrar um jovem de 20 anos pelado no quarto da filha, de 13, na casa da família em Florence, em (Kentucky, nos EUA. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (28/4).

O pai da jovem teria escutado "barulhos estranhos" vindo do quarto da filha e decidiu investigar. Ao abrir a porta se deparou com Parker Kramer nu deitado no chão.

Parker desceu às pressas e conseguiu sair pela porta da frente, sem conseguir se vestir completamente, enquanto o pai da adolescente pegava uma arma num armário. O morador disparou três vezes, mas não acertou o alvo (não se sabe se de forma intencional), contou reportagem da emissora Lex18.

Após realizar buscas com ajuda de um drone, a polícia avistou Parker na beira de uma estrada. Ele estava sem calça.

O jovem e a adolescente haviam se conhecido há algumas semanas e trocaram números de telefone. Após se comunicarem por mensagens de texto, ele foi convidado a ir à casa dela. Porém, segundo a menor, Parker tinha dito ter 15 anos. Ao ser interrogado, o jovem disse ter dirigido 142 quilômetros de Louisville só para se encontrar com a menor.

O detido foi indiciado por sodomia e estupro. O valor da sua fiança foi estipulado em US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

