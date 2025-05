Míssil lançado do Iêmen cai perto de aeroporto em Israel; vídeo

© Getty Images

Um míssil lançado do Iêmen em direção a Israel caiu neste domingo (4) nas proximidades do aeroporto Ben Gurion, o principal terminal internacional do país, informou a agência Reuters. O exército israelense confirmou o incidente e declarou que está investigando o ocorrido.

O impacto causou alarme no aeroporto, com sirenes acionadas e passageiros correndo para salas de segurança. Voos de companhias como Air India, TUS Airways e Lufthansa foram cancelados, enquanto outros, incluindo destinos nos Estados Unidos, registraram atrasos de cerca de 90 minutos. Apesar do susto, o serviço de ambulância de Israel afirmou que não houve feridos graves. Dois passageiros com ferimentos leves foram hospitalizados e outras duas pessoas receberam atendimento no local por pânico.

De acordo com as autoridades aeroportuárias, o projétil caiu em uma estrada perto do estacionamento do Terminal 3. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do impacto.



️ Clean shot of the moment of impact of the Yemeni missile on Ben Gurion Airport pic.twitter.com/Jeq9P3A4rk — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 4, 2025

Ainda de acordo com a Reuters, os rebeldes houthis, do Iêmen, reivindicaram a autoria do ataque, declarando apoio aos palestinos da Faixa de Gaza.

