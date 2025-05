Guarda Costeira resgata 30 pessoas após naufrágio de iate em Miami; vídeo

© USCG Southeast

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou mais de 30 pessoas de um iate que naufragou próximo à Ilha Monumento Flager, em Miami Beach, Flórida, na tarde deste domingo (3). Todos os ocupantes foram retirados em segurança e não houve registro de feridos.

O incidente ocorreu por volta das 17h, horário local, quando a embarcação começou a afundar. De acordo com imagens divulgadas pela Guarda Costeira, mais da metade do iate já estava submersa no momento do resgate. Os tripulantes vestiram coletes salva-vidas e aguardaram na parte superior da embarcação até serem socorridos.

#Breaking #SAR A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn't a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 4, 2025

Uma testemunha que estava em outro barco relatou à CBS News ter visto o iate afundar rapidamente. “Foi direto para a água. Definitivamente não parecia comum e é muito preocupante”, disse Rachel Miller.

Após o resgate, as equipes iniciaram os trabalhos para remover a embarcação da área. Segundo as autoridades, o iate não representa riscos para a navegação local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

