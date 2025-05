Dez mortos e 70 feridos em naufrágio de barcos com turistas na China

© Lusa

Pelo menos dez pessoas morreram e uma permanece desaparecida após o naufrágio de quatro embarcações em um rio próximo à cidade de Qianxi, na província de Guizhou, no sudoeste da China. O número foi atualizado nesta segunda-feira (5) pela agência estatal Xinhua.

O acidente ocorreu no domingo por volta das 16h40 (horário local), quando fortes rajadas de vento inesperadas atingiram a região, virando os barcos e lançando 84 pessoas na água. Inicialmente, a Xinhua havia informado três mortes, mas o número subiu após o avanço das operações de resgate.

Segundo o centro local de emergência, 70 pessoas foram socorridas com vida e estão fora de perigo, recebendo cuidados médicos. Outras quatro escaparam ilesas. As autoridades destacaram cerca de 500 agentes — incluindo policiais, bombeiros e equipes médicas — para auxiliar nas buscas pelo desaparecido e prestar socorro às vítimas.

A tour boat capsized near Liuchong River’s Dongfeng Reservoir in Qianxi, Guizhou, after heavy rain hit the area around 4pm. Around 70 people, including crew, fell into the water. Over 50 have been rescued as of 7pm, with search efforts ongoing. #Guizhou #BoatAccident pic.twitter.com/rVad1ikwTB — China Perspective (@China_Fact) May 4, 2025

A Administração Meteorológica da China havia emitido alertas de chuvas intensas para o sul e sudoeste do país, incluindo Guizhou, no mesmo dia do incidente.

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou “todos os esforços possíveis” para localizar os desaparecidos, tratar os feridos e oferecer suporte às famílias das vítimas. Ele também pediu uma gestão eficaz para lidar com os impactos do acidente.

Officials in Guizhou Province in southwest China say nine people have died and 70 others have been hospitalized after strong winds caused tourist boats to capsize at a scenic location in Qianxi City. #China. pic.twitter.com/PtYSz4IQYv — Frontline (@Frontlinestory) May 5, 2025

Leia Também: Japão protesta após intrusão chinesa no espaço aéreo de ilhas disputadas