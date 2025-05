Israel chama milhares de reservistas para atacar Gaza e ameaça Irã

© Lusa

O Exército de Israel confirmou neste domingo (4) a convocação de "dezenas de milhares de reservistas" para reforçar a ofensiva na Faixa de Gaza. Segundo comunicado divulgado pelo chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, o objetivo da mobilização é ampliar a pressão militar sobre o Hamas e destruir completamente as infraestruturas da organização, tanto na superfície quanto no subsolo.

“Chamamos dezenas de milhares de reservistas com o objetivo de reforçar e expandir nossa operação em Gaza”, declarou Zamir. “Vamos intensificar a pressão para trazer de volta os reféns e derrotar o Hamas.”

A escalada no conflito ocorre no mesmo dia em que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar os rebeldes huthis do Iêmen, após um míssil atingir o Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. O ataque, que foi reivindicado pelos huthis, deixou seis pessoas levemente feridas e interrompeu temporariamente as operações no local.

Em vídeo publicado em seu canal no Telegram, Netanyahu também ampliou as ameaças ao Irã, apontado como o principal patrocinador do grupo rebelde. “Já agimos contra eles no passado e vamos agir novamente. Não posso dar detalhes, mas não será com um único estrondo — serão muitos estrondos”, afirmou o premiê.

Ele também fez referência a uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em março responsabilizou o Irã pelos ataques dos huthis. “O presidente Trump está absolutamente certo. Os ataques huthis vêm do Irã. Israel responderá tanto ao ataque ao nosso aeroporto quanto aos terroristas iranianos, no momento e no local de nossa escolha”, completou Netanyahu.

