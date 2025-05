Egípcio cria crocodilos há 26 anos e transforma casa em atração turística

© Ahmad Hasaballah/Getty Images

Nasser El-Din Abdel Sattar, de 64 anos, é conhecido por manter uma das atrações turísticas mais inusitadas da cidade de Aswan, no sul do Egito. Há mais de duas décadas, ele dedica sua vida a cuidar de crocodilos que compra de pescadores locais.

O egípcio acolhe os répteis em sua própria casa e os cria até atingirem cerca de 24 anos de idade e aproximadamente dois metros de comprimento. Quando atingem esse estágio, ele os devolve ao lago Nasser, que inspirou seu próprio nome.

A rotina incomum atrai visitantes de todas as partes. Turistas lotam sua casa para ver de perto os crocodilos, fotografá-los e, em alguns casos, até segurá-los no colo. A cena se tornou tão popular que, no último domingo, o fotógrafo Ahmad Hasaballah, da agência Getty Images, esteve no local para registrar a experiência.

A dedicação de Abdel Sattar aos animais o transformou em uma figura respeitada na região e reforça a conexão entre tradição, fauna local e turismo no Egito.

