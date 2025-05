Trump anuncia reabertura de Alcatraz para criminosos violentos

© Getty

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos para reabrir a prisão de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, fechada desde 1963 e atualmente uma atração turística. A iniciativa, divulgada na rede social Truth Social, visa transformar a antiga penitenciária em um símbolo de "lei, ordem e justiça" durante seu governo.

Trump justificou a decisão alegando que os EUA estão "atormentados por criminosos cruéis, violentos e reincidentes", e defendeu a necessidade de "prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem causar dano". Ele instruiu o Bureau of Prisons, o Departamento de Justiça, o FBI e o Departamento de Segurança Interna a "reabrir uma ALCATRAZ substancialmente ampliada e reconstruída".

O presidente criticou juízes que se opõem às suas políticas, especialmente em relação à deportação de imigrantes, e afirmou que o país "não será mais refém de criminosos e bandidos". Ele não revelou os custos da reforma, mas obras de tal magnitude, com o nível de segurança proposto, certamente demandariam um investimento significativo.

Alcatraz, que abrigou criminosos notórios como Al Capone, foi fechada devido aos altos custos operacionais. Segundo o Serviço Prisional dos EUA, a manutenção da prisão era quase três vezes mais cara do que outras penitenciárias federais.

Ainda não há detalhes sobre como a reforma seria realizada, e os órgãos citados por Trump não se pronunciaram. A título de comparação, a ADX Florence, uma prisão de segurança máxima no Colorado, custou US$ 60 milhões em 1994 (cerca de US$ 130 milhões em valores atuais) e tem um custo anual de manutenção por detento superior a US$ 200 mil.

