Mulher desaparecida há mais de 60 anos é encontrada "viva e bem"

Uma mulher que estava desaparecida há mais de seis décadas foi encontrada viva nos Estados Unidos. Audrey Backeberg, que sumiu em julho de 1962, aos 20 anos, em Reedsburg, no estado de Wisconsin, foi localizada com vida e em boas condições de saúde, segundo informou o Gabinete do Xerife do Condado de Sauk.

Backeberg não era vista desde que saiu de casa para buscar seu pagamento e nunca mais retornou. Casada e mãe de dois filhos, ela havia registrado, dias antes, uma denúncia contra o marido por abuso, o que levantou suspeitas sobre o caso na época. O desaparecimento mobilizou investigações por anos, mas acabou sendo arquivado por falta de pistas concretas.

No início de 2024, o caso foi reaberto como parte de uma revisão de casos antigos. Um dos investigadores, Isaac Hanson, decidiu reexaminar documentos e reentrevistar testemunhas, o que levou a novas informações que possibilitaram encontrar Audrey.

“Ela está viva, bem e atualmente mora fora do estado de Wisconsin. O desaparecimento ocorreu por vontade própria e não teve relação com nenhum crime ou atividade ilegal”, afirmou o xerife em nota.

Agora com 82 anos, Audrey vive discretamente e, segundo o investigador, está tranquila em relação às escolhas que fez no passado. “Ela parecia feliz, segura de sua decisão e sem arrependimentos”, declarou Hanson. Os detalhes da conversa com a mulher serão mantidos sob sigilo a pedido dela.

