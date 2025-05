Vaticano instala cortina vermelha na Basílica de São Pedro, onde novo papa se apresentará

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vaticano instalou, nesta segunda-feira (5), cortinas vermelhas na sacada central da Basílica de São Pedro, como parte dos preparativos para apresentar o novo papa. É delas que o novo líder da Igreja Católica vai emergir nos próximos dias.

O conclave se reúne a partir de quarta-feira (7) para escolher o sucessor do papa Francisco, morto no final de abril. Os cardeais ficarão reunidos na Capela Sistina até que um deles receba, no mínimo, dois terços dos votos dos colegas. Não há um prazo para que isso ocorra, mas, nos últimos dez conclaves, o tempo médio até o 'habemus papam' foi de 3 dias.

A expectativa neste ano é que a espera seja maior devido à grande renovação que houve no Colégio Cardinalício desde a eleição do último pontífice.

