Família real britânica se reune para celebrar o 'Dia da Vitória'

Nesta segunda-feira (5), acontecem as celebrações do 'Dia da Vitória', que marca os 80 anos do fim da II Guerra Mundial, no Reino Unido. A data foi comemorada pela Família Real Britânica com um grande festa em Londres.

Os reis Charles III e Camilla fizeram acenos ao público na varanda do Palácio de Buckingham, junto de outros membros da realeza, como o príncipe William e Kate Middleton, que chegaram acompanhados pelos filhos, George, Charlotte e Louis.

A família assistiu o sobrevoo do 'Dia da Vitória' na varanda de Buckingham e depois todos participaram da 'festa dos veteranos' dentro do palácio.

O Primeiro Ministro, Keir Starmer, junto se sua esposa, Victoria, participou de uma festa na rua em Downing Street, no qual serviu chá e bolo.

