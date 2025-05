© X

Uma intensa tempestade de poeira fez com que zonas da Arábia Saudita, Kuwait e Jordânia, no Oriente Médio, vissem 'a noite' antes do tempo.

O momento captado em vídeo, mostra como a poeira subiu e reduziu a visibilidade de todos.

O fenômeno provocou interrupções no tráfego aéreo e terrestre no fim de semana.

As autoridades destes três países emitiram alertas para os próximos dias.

Leia Também: Família real britânica se reune para celebrar o 'Dia da Vitória'