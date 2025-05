Secretário de Defesa dos EUA ordena corte de 20% no número de generais

© Leah Millis/Reuters

O Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, determinou que o Pentágono reduza em pelo menos 20% o número de generais e almirantes das Forças Armadas, conforme estabelece um memorando datado desta segunda-feira (6), divulgado pela CNN Internacional.

Atualmente, o número total de oficiais generais nas Forças Armadas norte-americanas gira em torno de 900. Em 2023, eram 37 apenas no topo da hierarquia militar. A ordem de Hegseth também inclui a diminuição de 20% no número de oficiais generais da Guarda Nacional e de 10% no efetivo total de oficiais generais em todas as forças.

No documento, o secretário descreve a medida como um passo "crítico" para “remover estruturas redundantes, otimizar a liderança e reduzir cargos excessivos de alto escalão”, além de aliviar as tropas de “camadas burocráticas desnecessárias”.

Desde que assumiu o cargo na nova administração republicana, Hegseth já demitiu mais de seis generais de três e quatro estrelas, incluindo o então chefe do Estado-Maior Conjunto, general CQ Brown Jr. Segundo ele, as mudanças refletem a vontade do presidente Donald Trump de cercar-se de nomes alinhados à nova política de segurança nacional.

O Pentágono está sendo pressionado a reduzir gastos e enxugar pessoal como parte de um plano maior de corte de despesas promovido por Trump e pelo recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk.

Na última semana, Hegseth já havia anunciado uma reestruturação profunda do Exército, com a fusão ou extinção de comandos militares, eliminação de equipamentos obsoletos e a realocação de até mil funcionários do quartel-general para operações em campo.

Apesar da onda de cortes, a Casa Branca anunciou que Trump realizará um grande desfile militar em 14 de junho, data que marca os 250 anos da fundação do Exército dos EUA e coincide com o 79º aniversário do presidente. “Será o maior e mais bonito desfile militar da nossa história”, disse Hegseth à Fox News.

O Exército norte-americano foi criado em 14 de junho de 1775, pouco antes da independência dos EUA, proclamada em 4 de julho de 1776 — hoje feriado nacional.

Leia Também: Tarifa de Trump sobre filmes rodados fora dos EUA pode afetar mercado brasileiro

Leia Também: Trump oferece US$ 1.000 e passagem a migrantes que aceitarem deixar os EUA