Academia e portas com ouro: Putin faz visita guiada em uma de suas casas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abriu as portas de sua residência oficial no Kremlin, em Moscou, para um documentário que foi ao ar no último domingo (4) na televisão estatal russa. O gesto raro revelou detalhes até então desconhecidos sobre o local onde o chefe de Estado vive há três anos.

Nas imagens divulgadas também nas redes sociais, é possível ver um apartamento luxuoso, com espelhos e portas douradas, um piano de cauda — que Putin afirma tocar raramente —, além de academia, biblioteca com revestimento em madeira escura e até uma pequena capela. Um retrato imponente do imperador Alexandre III aparece próximo a uma mesa em uma das salas principais, decoradas com sofás em tons claros.

Durante a entrevista que compõe o documentário, Putin declarou que a Rússia possui recursos militares suficientes para vencer a guerra na Ucrânia sem recorrer a armamento nuclear.

O presidente russo também comentou que recebeu o líder chinês Xi Jinping em sua residência no Kremlin, onde ambos teriam conversado informalmente à beira da lareira enquanto tomavam chá. A reunião foi revelada por ele ainda em março de 2023, durante uma entrevista ao programa oficialista “Moscou. Kremlin. Putin”.

A divulgação do documentário ocorre em meio à continuação da ofensiva militar russa na Ucrânia e a uma crescente tensão diplomática com o Ocidente.

