Capela Sistina é preparada para a escolha do novo Papa; veja as imagens

Eleição do sucessor de Francisco começa nesta quarta; chaminé da Capela Sistina já está pronta para anunciar resultado com fumaça branca ou preta

O Vaticano está nos ajustes finais para o início do conclave que definirá o novo Papa, marcado para esta quarta-feira, 7 de maio. Dezenas de trabalhadores têm atuado dentro da Capela Sistina para montar as estruturas necessárias ao processo eleitoral, como mesas e o fogareiro onde os votos dos cardeais serão queimados após cada escrutínio.

A chaminé que indicará ao mundo, por meio da tradicional fumaça branca ou preta, se o novo Sumo Pontífice foi escolhido já está instalada desde a última sexta-feira. No entanto, outros preparativos ainda seguem em andamento no interior da capela.

Enquanto isso, os cardeais continuam reunidos em encontros preparatórios antes do início formal do conclave. Segundo o Vaticano, os 133 cardeais eleitores que têm direito a voto já se encontram em Roma.

As votações terão início às 16h30 no horário local (11h30 de Brasília) e ocorrerão em total sigilo. A fumaça preta sairá pela chaminé caso não haja consenso sobre um nome. Quando o novo Papa for escolhido, a fumaça branca anunciará a decisão ao mundo.

O conclave acontece após a morte do Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril, aos 88 anos. Seu pontificado, que durou 12 anos, foi marcado por uma liderança carismática e por fortes resistências internas dentro da Igreja.

