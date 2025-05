Friedrich Merz é eleito chanceler da Alemanha após nova votação

© Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

O líder da União Democrata-Cristã (CDU), Friedrich Merz, foi eleito chanceler da Alemanha nesta terça-feira (6), após uma segunda rodada de votação no Bundestag, o Parlamento alemão. Na primeira tentativa, realizada mais cedo, Merz não havia alcançado os 316 votos necessários para garantir a maioria absoluta.

Na nova votação, Merz conquistou 325 votos a favor, 289 contrários, uma abstenção e três votos inválidos, totalizando 618 parlamentares votantes, segundo informou o jornal alemão Der Spiegel.

A possibilidade de uma segunda derrota gerava forte tensão entre os democrata-cristãos, que viam no fracasso um risco para a estabilidade da coligação governista. Antes da votação decisiva, líderes do partido fizeram apelos públicos por um desfecho rápido.

"A Europa precisa de uma Alemanha forte, por isso não podemos esperar dias", afirmou Carsten Linnemann, secretário-geral da CDU, em entrevista a uma emissora de TV local. Já Jens Spahn, líder do grupo parlamentar conservador, ressaltou em coletiva que "toda a Europa observa esta decisão", pedindo responsabilidade aos parlamentares da aliança entre CDU e SPD.

Na primeira votação secreta, Merz havia recebido 310 votos favoráveis — seis a menos do necessário. A eleição na segunda rodada garante agora a liderança do governo alemão sob o comando dos conservadores, encerrando um período de incerteza política após as eleições gerais de fevereiro.





