Cardeais brasileiros já estão reclusos no Vaticano para início do conclave

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Os sete cardeais brasileiros que votarão no conclave a partir desta quarta (7) já estão reclusos na Casa Santa Marta, local no Vaticano onde ficarão hospedados e isolados até que o novo papa seja eleito.

Seis dos sete estavam hospedados no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, instituição religiosa de ensino mantida em Roma pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Eles deixaram o local às 20h30 de Roma (15h30 de Brasília), rumo à Casa Santa Marta, em duas vans disponibilizadas pelo colégio.

São eles dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo; dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil; dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília; dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus; e dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB.

O sétimo eleitor brasileiro, dom João Braz de Aviz, mora em Roma e foi diretamente para a Casa Santa Marta. Aviz foi prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano por 14 anos -esse departamento da Cúria Romana cuida de ordens e congregações religiosas. Aviz deixou o cargo em janeiro deste ano.

Antes de saírem nas vans, na frente do colégio, os cardeais entoaram hinos religiosos e rezaram o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria diante de um pequeno altar com a bandeira do Brasil e uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida.

Além dos seis, estava presente o arcebispo emérito de Aparecida (SP), dom Raymundo Damasceno Assis, que não participa do conclave por ter 88 anos, oito a mais que a idade limite para ser eleitor.

Dom Raymundo abençoou os cardeais brasileiros: "Que o Espírito Santo ilumine nessa missão tão importante, esse acontecimento tão grande para a igreja do mundo e também para nós do Brasil, porque temos sete cardeais participando nesse conclave. Um número significativo, aliás, é o número da perfeição, né? Então, são os melhores cardeais que nós temos para o conclave."