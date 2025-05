Tudo pronto para o conclave que elegerá o sucessor do Papa Francisco

Já está tudo preparado para o início do conclave que definirá o novo Papa da Igreja Católica. A reunião será conduzida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re e contará com a participação de 133 cardeais eleitores.

Pelas redes sociais, o Vaticano divulgou imagens da Capela Sistina, onde ocorrerão as votações, e da chamada "Sala das Lágrimas" — um espaço reservado ao lado da capela onde o novo Papa se veste pela primeira vez com os trajes brancos do pontificado, momentos antes de ser apresentado ao mundo na varanda da Basílica de São Pedro.

Nas imagens, é possível ver que as vestes papais e os sapatos já estão dispostos e prontos para uso, em diferentes tamanhos, à espera daquele que será escolhido.

A Capela Sistina também já está montada, com mesas e lugares designados para cada um dos cardeais eleitores, em preparação para o processo que começará às 16h30 (hora local), 12h30 no horário de Brasília.

Some shots from two important rooms tied to the election of a new Pope: the Sistine Chapel, now prepared for the conclave, and the "Room of Tears", a small room next to the Sistine Chapel where the Pope dons the white papal vestments for the first time. pic.twitter.com/i1dtRq6i5l