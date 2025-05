Paquistão afirma ter abatido aviões indianos após bombardeios na Caxemira

© Lusa

O governo do Paquistão anunciou nesta quarta-feira (7) que abateu vários aviões de combate da Índia em resposta a uma série de ataques aéreos realizados por Nova Délhi contra supostas instalações terroristas em território paquistanês e na região da Caxemira sob administração paquistanesa.

“A resposta do Paquistão à Índia foi enérgica e adequada. A Força Aérea do Paquistão abateu cinco aviões de combate indianos”, declarou o governo em uma breve nota publicada na rede social X (antigo Twitter).

O Partido Popular do Paquistão (PPP), um dos principais partidos da coalizão governista, condenou duramente os bombardeios indianos, realizados no âmbito da chamada “Operação Sindoor”. Segundo o partido, liderado pelo atual presidente Asif Ali Zardari, os ataques representaram uma grave violação do direito internacional, da Carta da ONU e da soberania nacional.

Embora o governo paquistanês não tenha detalhado quantas aeronaves foram derrubadas, a imprensa local, citando fontes militares, informou o abate de três caças Rafale, um SU-30 e um MIG-29. Outras fontes mencionaram a queda de dois aviões e um drone indiano.

As autoridades indianas negaram a versão paquistanesa, afirmando que nenhum avião foi perdido na operação e classificando as alegações como “propaganda sem fundamento”.

Segundo o governo de Islamabad, os ataques indianos ocorreram na madrugada desta quarta-feira, com o uso de armamentos de longo alcance, sem que as aeronaves cruzassem a fronteira. Os alvos estariam localizados nas cidades de Muridke e Bahawalpur, na província de Punjab, e em Bagh, Kotli e Muzaffarabad, na Caxemira paquistanesa — todos além da chamada Linha de Controle, que separa as duas potências nucleares.

Ainda de acordo com o Paquistão, oito civis morreram, 35 ficaram feridos e duas pessoas continuam desaparecidas. Nova Délhi, por sua vez, informou que três civis morreram em território indiano.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, declarou que o país “tem todo o direito de responder com firmeza a esse ato de guerra”.

A Índia negou ter atacado “alvos civis, econômicos ou militares”, e acusou o Paquistão de estar por trás de um ataque ocorrido em 22 de abril, no qual cerca de 20 pessoas foram mortas em um resort turístico na Caxemira indiana. No entanto, o governo indiano não apresentou provas públicas para sustentar a acusação. O Paquistão nega qualquer envolvimento.

O atentado foi um dos mais letais contra civis na Caxemira em décadas e elevou significativamente a tensão entre os dois países. Índia e Paquistão disputam a região da Caxemira desde a independência do Reino Unido, em 1947, e já travaram várias guerras por sua posse.

