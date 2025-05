Menina é achada presa em armário; polícia alerta para irmã desaparecida

© Facebook/Karrine Steffans Jr. ·

A Polícia do Texas intensificou as buscas por Ava Marie Gonzales, hoje com 9 anos, que não dá notícias desde dezembro de 2017, quando tinha apenas 2 anos de idade. A investigação ganhou novo fôlego após a prisão de sua mãe, Virginia Marie Gonzales, de 33 anos, acusada de manter outra filha, então com 7 anos, confinada em um armário e em estado de desnutrição.

Segundo o detetive Russell Constable, a denúncia partiu da avó materna e levou à prisão de Virginia, que responde por violência infantil depois que a criança foi encontrada “trancada em um armário e quase morrendo de fome” no mês passado. A menina agredida foi hospitalizada e permanece em recuperação, em estado de desnutrição.

Durante a operação, os agentes localizaram mais seis irmãos, com idades entre 2 e 14 anos, todos em bom estado de saúde. No entanto, não havia vestígio de Ava Marie na residência, o que levou as autoridades a considerarem o desaparecimento antigo e grave. A mãe nunca comunicou oficialmente seu sumiço e, segundo a polícia, forneceu ao longo dos anos informações contraditórias aos parentes sobre o paradeiro da menina.

O Departamento de Polícia de Austin apela à população que colabore com qualquer informação que possa ajudar a localizar Ava Marie. Quem tiver pistas deve entrar em contato imediatamente pelo número de emergência local ou pelo Disque Denúncia do condado.

