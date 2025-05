O Reino Unido está se preparando para um ataque russo?

© <p>Shutterstock</p>

O Reino Unido está atualizando o seu manual do apocalipse. Com o aumento das tensões em torno do apoio à Ucrânia, o primeiro-ministro Keir Starmer lançou uma revisão do plano de defesa interna do Reino Unido, caso a Rússia vá longe demais.

De ataques cibernéticos a pesadelos nucleares, as autoridades britânicas estão revisitando como o país responderia nos piores cenários. É parte cautela, parte estratégia — e um lembrete de que a segurança moderna envolve mais do que apenas espiões e satélites.

