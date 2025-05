Kim Jong-un determina aumento da produção de projéteis da Coreia do Norte

© Reuters

Nesta quarta-feira (7), Kim Jong-un inspecionou as fábricas de munições da Coreia do Norte e determinou aumento na produção de projéteis, alegando que o armamento aumentará o poder de combate do exército do país.

De acordo com a agência estatal Notícias da Coreia (KCNA), o líder norte-coreano expressou "grande satisfação" que o desempenho da fábrica, dizendo que a modernização das instalações atingiu um alto nível e que a capacidade de produção de projéteis cresceu rapidamente. Kim Jong-un ainda acrescentou que a produção de projéteis aumentou quatro vezes o nível médio anual e quase o dobro do nível de pico do ano.

A KCNA disse que Kim também inspecionou uma fábrica de máquinas, onde discutiu sua meta de modernização e o desenvolvimento de longo prazo da indústria de construção de máquinas do país.

O líder norte-coreano destacou a necessidade de transformar a fábrica em um modelo que desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de construção de máquinas, dizendo que essa tarefa serve como "uma garantia decisiva" para o avanço da indústria de defesa do país a um nível de classe mundial.

Ainda segundo a agência estatal, o apelo de Kim por maior produção de projéteis ocorre em um momento em que há relatos de que a Coreia do Norte transferiu milhões de projéteis e outros equipamentos militares para a Rússia para apoiar sua guerra contra a Ucrânia. Sua ênfase na produção de projéteis pode sugerir uma determinação em continuar fornecendo armas à Rússia em troca de recompensas econômicas e tecnologia militar muito necessária.

Leia Também: Paquistão afirma ter abatido aviões indianos após bombardeios na Caxemira