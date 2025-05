As imagens da última missa (pública) do início do conclave

© REUTERS/Murad Sezer

A manhã desta quarta-feira, dia 7 de maio, começou com a missa 'Pro Eligendo Romano', a última missa pública antes do início do conclave, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A cerimônia foi presidida pelo decano dos cardeais, Giovanni Battista Re, que, durante a homilia, pediu aos cardeais eleitores do Conclave Cardinalício para que escolham o Papa de que "a Igreja e a humanidade precisam" em um "momento tão complexo".

"Oremos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor saiba despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual, caracterizada por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus", pediu o cardeal italiano, de 91 anos.

Giovanni Battista Re alertou ainda que "a eleição do novo Papa não é uma simples sucessão de pessoas", pedindo a todos para rezarem para que o escolhido siga a tradição dos "últimos cem anos".

Vale lembrar que os 133 cardeais que vão poder eleger o sucessor de Francisco reúnem-se, esta quarta-feira, pelas 16h30 (12h30, em Brasília). Pelas 19h00 (14h00 em Brasília), espera-se que saia a primeira fumaça da chaminé da Capela Sistina.

Os cardeais estarão isolados durante o período de duração do conclave.

