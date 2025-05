© <p>Getty Images</p>

Nesta quarta-feira (7), o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que o governo Trump acredita que a Rússia está "exigindo demais" em sua oferta inicial de um acordo para encerrar sua guerra com a Ucrânia.

De acordo com a rede 'CBS', Vance esteve presente na Reunião de Líderes de Munique e ressaltou a importância das negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, além de afirmar que os EUA estão interessados em um "acordo de longo prazo" que colocaria um fim ao confronto militar lançado pelo presidente russo, Vladimir Putin, há três anos.

"Certamente a primeira oferta de paz que os russos colocaram na mesa, nossa reação a ela foi que você está exigindo demais", disse Vance. "Mas é assim que as negociações se desenrolam."

O vice-presidente continuou: "Eu não diria que os russos não estão interessados em levar isso a uma resolução. O que eu diria é que, neste momento, os russos estão pedindo um certo conjunto de requisitos, um certo conjunto de concessões para acabar com o conflito. Achamos que eles estão pedindo demais."

Os EUA e a Ucrânia disseram em março que Kiev estava pronta para aceitar um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, um acordo que foi alcançado depois que uma delegação de funcionários do governo Trump realizou negociações com autoridades ucranianas em Jeddah, Arábia Saudita. JD Vance lamentou que os acordos não avançaram com Putin, que não aceitou uma pausa na Guerra.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse em entrevista ao "Face the Nation with Margaret Brennan" que o Kremlin está "pronto para chegar a um acordo" com os EUA sobre a guerra na Ucrânia. No entanto, os russos continuam lançando ataques contra a Ucrânia.

Trump já fez duras criíticas contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mostrando que Putin é quem está no comando das negociações na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Vale lembrar que o fim da guerra entre Rússiae Ucrânia foi uma promessa que campanha de Trump, que dizia que se eleito presidente dos Estados Unidos, que acabaria com a Guerra em poucos dias.

