Fumaça preta: Papa não foi escolhido no primeiro dia de conclave

Nesta quarta-feira (7), aconteceu a primeira rodada de votação do conclave, que elegerá o sucessor do papa Francisco. No entanto, a reunião terminou sem consenso, uma vez que a fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano.

Os 133 cardeais votantes se reuniram na Capela Sistina pela primeira vez dando andamento aos ritos para a escolha de um novo papa. Fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89.

Nesta quinta-feira (8), acontecerão até quatro votações por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. A fumaça que indica a escolha do líder religioso será de cor branca.

