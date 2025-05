Coreia do Norte lança mísseis balísticos no mar do Japão, diz Seul

© Lusa

A Coreia do Norte lançou, nesta quinta-feira (8), vários mísseis de curto alcance em direção ao mar do Japão, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), que acredita se tratar de mísseis balísticos.

Os lançamentos foram detectados pelos militares sul-coreanos por volta das 8h10 no horário local (20h10 de quarta-feira, no horário de Brasília).

“Em preparação para possíveis lançamentos adicionais, nossas forças intensificaram as medidas de vigilância e alerta”, afirmou o JCS em comunicado.

A Coreia do Sul também informou que está “compartilhando de forma estreita as informações relacionadas com os supostos mísseis balísticos norte-coreanos com autoridades dos Estados Unidos e do Japão, mantendo total estado de prontidão”.

A Península Coreana, situada no nordeste da Ásia, permanece dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul desde a guerra travada entre 1950 e 1953. Pyongyang e Seul seguem tecnicamente em guerra, já que nunca firmaram um tratado de paz — apenas um armistício foi assinado para encerrar os combates.