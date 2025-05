Mãe entra em pânico após filho encomendar 70 mil pirulitos

© Shutterstock

Uma moradora de Lexington, no estado de Kentucky (EUA), levou um susto ao descobrir que uma compra inusitada feita pelo filho de 8 anos havia deixado sua conta bancária no vermelho. O garoto encomendou nada menos que 70 mil pirulitos (chupa-chupas) pela Amazon, gerando um prejuízo de cerca de US$ 4 mil — o equivalente a aproximadamente R$ 20 mil.

“Eu tinha acabado de receber meu salário, e quando vi que minha conta estava negativa, entrei em pânico imediatamente”, contou Holly LaFavers ao programa Good Morning America.

De acordo com a imprensa local, o menino fez o pedido por conta própria, usando o perfil da mãe na Amazon, com a intenção de organizar uma festa e montar uma espécie de feira para os amigos.

“Ele só queria ser gentil, compartilhar com os colegas”, explicou Holly.

As caixas com os pirulitos não chegaram todas de uma vez, mas quando a primeira remessa foi entregue, o menino correu empolgado pela vizinhança de bicicleta, gritando que “os pirulitos tinham chegado”.

Ao perceber o tamanho da encomenda e o valor debitado da conta, Holly tentou cancelar o restante do pedido, mas encontrou dificuldades. Desesperada, recorreu às redes sociais para contar o que havia acontecido e tentar vender as caixas ainda lacradas.

O caso viralizou, e, diante da repercussão, a Amazon aceitou a devolução dos produtos e reembolsou integralmente o valor. A empresa classificou a situação como um “erro inocente e bem-intencionado”.

