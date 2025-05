Corpo é encontrado por alunos dentro de ônibus escolar na Espanha

© REUTERS/Jon Nazca

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um ônibus escolar na cidade de Munguía, no norte da Espanha, na manhã desta terça-feira (7). A descoberta foi feita por estudantes no momento em que embarcavam para a escola, segundo informações da imprensa local.

De acordo com as autoridades, o motorista do veículo, que faz o trajeto diário de ida e volta da escola, não realizou uma inspeção antes de iniciar o serviço e só tomou conhecimento da situação após o alerta das crianças.

Os estudantes relataram ter visto um homem inconsciente em um dos assentos, e os serviços de emergência foram imediatamente acionados. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o homem já estava morto.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, e a polícia está conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e como ele entrou no veículo.

Diante do impacto causado pela cena, os menores que estavam no ônibus estão recebendo acompanhamento psicológico especializado.

