Gato desaparecido há 3 anos é encontrado a 16 km de casa nos EUA

© lenaweehumanesociety/ Instagram

Uma mulher reencontrou seu gato de estimação três anos após o desaparecimento do animal em Lenawee, no estado de Michigan, Estados Unidos. Buddy, como é chamado o gato, sumiu em 2022 após sair para um de seus passeios habituais e nunca mais voltar.

Ella Bennett, tutora do felino, contou à imprensa que, no início, ainda manteve a esperança de que o gato retornasse por conta própria. No entanto, com o passar dos dias e sem nenhuma notícia, ela acabou perdendo as esperanças — especialmente porque o animal não tinha microchip de identificação.

“Depois de alguns dias, já começamos a nos preocupar. Era fora do normal para ele”, relembrou Ella.

O reencontro aconteceu de forma inesperada. Três anos após o sumiço, Ella estava navegando nas redes sociais quando se deparou com a foto de um abrigo de animais local. Um dos gatos publicados chamou sua atenção. “Enviei a imagem para minha avó na hora e disse: ‘Parece muito o Buddy’”, contou. Ela chegou a comparar com uma foto antiga do gato e perguntou à avó: “Você acha que pode ser ele?”

A suspeita levou ao contato com o abrigo, a Lenawee Humane Society. Após a comparação de registros veterinários, os responsáveis confirmaram que o gato era, de fato, Buddy.

Segundo o abrigo, o animal havia sido encontrado próximo a um restaurante McDonald’s, a cerca de 16 quilômetros da casa de Ella. Ele foi entregue à instituição por alguém que o resgatou na rua.

O reencontro emocionou todos os envolvidos e reforça a importância da identificação animal, como o uso de microchips, para facilitar localizações em casos de desaparecimento.





