Polícia acha HD com material perturbador ligado ao caso Maddie McCann

A polícia da Alemanha encontrou um HD com imagens consideradas “extremamente perturbadoras” em um esconderijo ligado a Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann. A revelação foi feita pelo jornal britânico The Sun e reforça a convicção das autoridades de que Brueckner esteve diretamente envolvido não só no sumiço da menina britânica, em 2007, como também em sua morte.

Segundo as investigações, o conteúdo foi localizado por acaso em 2016, em uma antiga fábrica abandonada comprada por Brueckner por cerca de 20 mil libras (aproximadamente R$ 130 mil na época), um ano após o desaparecimento de Madeleine, que ocorreu na Praia da Luz, no Algarve, Portugal.

Na ocasião, um cão farejador entrou no imóvel e localizou o que parecia ser uma sepultura. Os agentes descobriram que se tratava do esqueleto do cachorro de Brueckner. Abaixo dos ossos, encontraram uma bolsa contendo seis pen drives e dois cartões de memória com imagens de crianças em situações consideradas abusivas.

Além do HD com o conteúdo digital, a polícia também apreendeu roupas infantis (incluindo 75 maiôs), brinquedos como bicicletas e máscaras, além de produtos químicos e armas — o que reforça, segundo os investigadores, o perfil perturbador e a obsessão do suspeito por crianças pequenas.

Autoridades belgas que colaboram com o caso informaram que o material ainda está sob sigilo, por se tratar de evidências sensíveis, e confirmaram que a decisão de manter as imagens em segredo está ligada à convicção de que Madeleine está morta.

As investigações também revelaram conversas em que Brueckner teria interagido com outros pedófilos por meio do Skype. Em uma das mensagens, um deles dizia querer “capturar algo pequeno e usá-lo durante dias”. Em outra pasta, os policiais encontraram imagens de meninas entre 4 e 5 anos.

O suspeito ainda teria confessado um episódio em que drogou uma mulher e sua filha pequena do lado de fora de uma creche, e abusou da criança — loira e com cerca de quatro anos de idade, segundo os registros.

Apesar de todos os indícios, Christian Brueckner ainda não foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine McCann, mas continua sob investigação. As autoridades alemãs afirmam ter "certeza moral" de que ele é o responsável.

Atualmente, Brueckner cumpre pena de sete anos de prisão na Alemanha por

