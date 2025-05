2º dia do conclave atrai milhares ao Vaticano; veja as imagens

© Getty Images

A Praça de São Pedro, no Vaticano, começou a receber uma grande movimentação de fiéis e curiosos na manhã desta quinta-feira (9), enquanto cresce a expectativa pela possível aparição da fumaça branca — sinal de que um novo Papa foi escolhido.

Pessoas de diversas partes do mundo caminham pela Via della Conciliazione em direção à praça, aguardando ansiosamente o anúncio do novo Pontífice.

Na quarta-feira, primeiro dia do conclave, cerca de 45 mil pessoas lotaram a Praça de São Pedro, segundo estimativas das autoridades locais.

As imagens desta quinta-feira mostram um clima de fé, expectativa e emoção no coração do Vaticano.

