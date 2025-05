Mulher pede para IA “ler sua mão” e recebe alerta sobre possível câncer

© TikTok

A norte-americana Trinity Page teve uma surpresa nada esperada ao usar o ChatGPT com um pedido inusitado: queria que a inteligência artificial “lesse sua mão” para prever o futuro. No entanto, a resposta que recebeu foi muito mais séria — e alarmante.

Em vez de previsões sobre sorte ou amor, o sistema identificou uma marca na parte superior da palma de Trinity que poderia ser sinal de um melanoma acral lentiginoso (ALM), um tipo raro de câncer de pele, geralmente observado em pessoas de pele clara.

O caso foi compartilhado por Trinity em um vídeo no TikTok, onde ela mostrou a marca suspeita e contou que a mancha surgiu por volta dos 20 anos, após o nascimento do filho. Até então, ela nunca havia se preocupado com o sinal. O vídeo já acumula milhares de visualizações e gerou grande repercussão entre os usuários da rede.

Diante do alerta da IA, Trinity afirmou que já agendou uma consulta com um dermatologista para investigar o caso. “Nunca pensei que fosse algo sério. Agora estou esperando pelos próximos passos com o médico”, disse.

Apesar da curiosidade despertada pelo caso, especialistas e a própria OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, alertam que o chatbot não é uma ferramenta médica e não deve ser usado para diagnósticos de saúde.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, reforçou em outras ocasiões que o ChatGPT não foi projetado nem treinado para fornecer orientações clínicas, e que qualquer preocupação médica deve sempre ser tratada com um profissional de saúde.

