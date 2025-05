Coreia do Sul, EUA e Japão condenam teste de míssil da Coreia do Norte

© Getty

Autoridades da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão emitiram uma declaração conjunta nesta quinta-feira (8) condenando o lançamento de mísseis balísticos de curto alcance realizado pela Coreia do Norte. Os três países prometeram manter uma resposta firme e coordenada diante das repetidas provocações de Pyongyang.

O posicionamento foi acordado por representantes diplomáticos especializados em assuntos nucleares da península coreana, durante uma ligação realizada logo após o novo teste militar norte-coreano, informou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul.

De acordo com o Exército sul-coreano, entre 8h10 e 9h20 (horário local), foram registrados múltiplos lançamentos de mísseis balísticos de curto alcance a partir da cidade de Wonsan, na costa leste do país. Este é o quarto teste balístico conduzido pela Coreia do Norte em 2025.

As autoridades militares da Coreia do Sul suspeitam que os lançamentos possam estar relacionados a testes de desempenho vinculados a possíveis acordos de armamento entre a Coreia do Norte e a Rússia.

Durante a conversa trilateral, os representantes compartilharam avaliações técnicas sobre os mísseis e classificaram a ação como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, além de representarem uma “grave ameaça” à paz regional e à segurança global.

Os três países reforçaram o compromisso de seguir monitorando atentamente qualquer nova movimentação militar por parte do regime de Kim Jong-un. Segundo o governo sul-coreano, Seul, Washington e Tóquio manterão a cooperação trilateral de segurança como base para reagir de forma conjunta e determinada a qualquer nova escalada.

