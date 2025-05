Brasileiro condenado por estupro é preso em creche nos EUA, e local é fechado

© Shutterstock

WASHINGTON, None (FOLHAPRESS) - Uma creche que funcionava dentro de uma casa em Cape Cod, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi fechada, em março deste ano, após um brasileiro procurado pelo serviço de imigração ser preso no local, em outubro do ano passado.

Segundo o programa 25 Investigates, da emissora Boston 25 News, o homem se escondeu no local enquanto estava foragido. Depois disso, segundo o canal, a autorização do estabelecimento venceu, em março, após três anos de funcionamento. A dona da creche era Franciele Nunes.

André Tiago Lucas, 36, fugiu para Massachusetts depois de ser condenado a nove anos de prisão por estupro de uma criança de 13 anos em Minas Gerais, segundo dados do serviço de imigração de novembro de 2024.

A reportagem não conseguiu contato com Franciele e Tiago. A dona da creche foi procurada pelo canal americano, mas não quis se pronunciar.

De acordo com a Boston 25 News, Tiago seria pai de duas filhas de Franciele.

A creche foi inspecionada ao menos cinco vezes, mas não havia evidências de que Tiago estivesse lá no período. Ao programa 25 Investigates o xerife do condado de Worcester, Lew Evangelidis, afirmou ter ficado preocupado com o caso.

"A ideia de que alguém foi documentado, que um cidadão brasileiro fugiu do país após ser condenado por estuprar uma menina de 13 anos e conseguiu vir para Massachusetts e não apenas desaparecer no tecido social do estado, mas também viver em uma casa que funcionava como creche para crianças pequenas. Isso é aterrorizante," afirmou.

De acordo com jornais locais, o episódio suscitou debate sobre a necessidade de aprimorar a fiscalização de creches domiciliares.

Leia Também: Polícia do Rio volta a prender Celsinho da Vila Vintém