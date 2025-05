Menina pede primeiro autógrafo ao Papa Leão XIV e emociona; veja o vídeo

© Rede X CatholicVote

Um vídeo do Papa Leão XIV está emocionando fiéis e viralizando nas redes sociais ao registrar o momento em que o novo líder da Igreja Católica assina pela primeira vez seu nome papal. A cena ocorreu durante sua primeira aparição surpresa como Pontífice, quando ele retornou ao Palácio do Santo Ofício, onde morava desde 2023, para cumprimentar os trabalhadores do Vaticano.

Durante o encontro, uma menina chamada Michaela pediu que ele autografasse sua Bíblia. Com bom humor, Leão XIV comentou que era a primeira vez que assinava com o novo nome e, aos risos, perguntou a data, enquanto pessoas ao redor lembravam que se tratava de um "momento histórico". O gesto espontâneo gerou comoção entre os presentes e foi amplamente compartilhado nas redes sociais.

A visita informal, destacada pela agência italiana Ansa, incluiu bênçãos, fotografias e conversas descontraídas com os funcionários do Vaticano, marcando o início de um pontificado com sinais de proximidade e afeto.

Nesta sexta-feira (9), Leão XIV celebrará sua primeira missa como Papa ao lado dos cardeais, às 11h (horário local), na Capela Sistina. No domingo (12), às 12h, ele presidirá a tradicional oração Regina Coeli (Rainha do Céu), da sacada central da Basílica de São Pedro. Já na segunda-feira, o Pontífice terá seu primeiro encontro oficial com jornalistas, conforme anunciou Matteo Bruni, diretor da assessoria de imprensa do Vaticano.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola, possui nacionalidade peruana e é membro da Ordem de Santo Agostinho. Aos 69 anos, Leão XIV sucede o Papa Francisco, que faleceu em 21 de abril, aos 88 anos.

