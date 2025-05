Índia e Paquistão vivem nova noite de confrontos na região de Caxemira

© Lusa

A Linha de Controle (LoC), que divide a disputada região da Caxemira entre Índia e Paquistão, voltou a ser palco de confronto armado na noite passada. De acordo com autoridades indianas, houve troca de tiros entre os dois exércitos, com danos registrados em diversas casas da região.

"As Forças Armadas indianas responderam adequadamente aos disparos não provocados do exército paquistanês ao longo da linha de demarcação", afirmou o Exército da Índia em publicação na rede social X (antigo Twitter).

Segundo a agência de notícias indiana PTI, os disparos atingiram áreas residenciais e causaram estragos em várias localidades. A escalada acontece um dia após a Índia acusar o Paquistão de ter realizado um ataque aéreo com mísseis e drones contra postos militares do lado indiano da Caxemira. Nova Deli afirmou ter conseguido repelir a ofensiva sem registrar vítimas.

Islamabad negou as acusações e classificou a denúncia como "notícia falsa", segundo fontes do Exército paquistanês ouvidas pela agência espanhola Efe sob condição de anonimato. Para os militares do país, a alegação indiana seria uma tentativa de justificar uma “agressão flagrante”.

Durante a noite, várias cidades da Caxemira indiana, como Srinagar — a principal da região —, desligaram a energia elétrica como medida preventiva diante do risco de novos ataques aéreos.

A tensão se intensificou após a ofensiva aérea da Índia em 7 de maio contra alvos em território paquistanês. Segundo Islamabad, o bombardeio matou 31 civis e feriu outros 57. O governo indiano afirma que os ataques miraram infraestruturas usadas por grupos terroristas, em retaliação ao atentado ocorrido em 22 de abril na Caxemira indiana, que deixou 26 mortos — a maioria turistas.

Índia e Paquistão reivindicam a soberania total sobre a Caxemira e mantêm um histórico de conflitos desde a independência de ambos, em 1947. Nas últimas semanas, os dois países têm trocado acusações de agressão mútua, levantando preocupações internacionais diante do risco de um confronto direto entre duas potências nucleares.

