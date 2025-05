Irmão do Papa Leão 14 diz que soube da eleição pela TV: “Foi um choque”

© ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

John Prevost, irmão mais velho de Robert Francis Prevost — eleito na quinta-feira (8) como novo Papa da Igreja Católica, sob o nome de Leão XIV — revelou que soube da eleição do irmão pela televisão e que a notícia o pegou completamente de surpresa.

Em entrevista ao jornal norte-americano Daily Herald, John, de 71 anos, contou que havia falado com Robert por telefone na véspera do início do conclave, mas não imaginava que ele realmente seria escolhido. “Fiquei tão surpreso quanto todo mundo quando anunciaram o nome dele, apesar de saber que havia uma pequena chance”, declarou.

O momento da revelação foi assistido por John ao lado da sobrinha. “Estávamos no telefone, e os dois não conseguimos acreditar. Depois disso, o telefone da casa, o iPad e meu celular enlouqueceram com ligações, mensagens e e-mails”, relatou o ex-diretor de uma escola católica.

John descreveu uma infância simples ao lado de Robert e dos demais irmãos. “Tivemos uma infância normal. É curioso, mas nós três sabíamos bem cedo o que queríamos da vida. O Rob — como sempre o chamamos — sabia que queria ser padre desde que começou a andar. Um vizinho chegou a dizer que ele seria Papa um dia. Imagine isso como previsão?”, brincou.

Durante o último telefonema, os irmãos conversaram de maneira descontraída sobre possíveis nomes papais. “Ele me perguntou: ‘Como devo me chamar?’ Começamos a brincar com nomes. Eu disse que não escolhesse Leão, porque pensei que seria o XIII. Mas ele deve ter feito alguma pesquisa e viu que, na verdade, seria o XIV”, comentou.

John também destacou o perfil pastoral e engajado do novo Pontífice. “O coração dele está no trabalho missionário. Ele sempre se dedicou a ajudar os mais pobres e os oprimidos”, afirmou com orgulho.

Até o momento da entrevista, John ainda não havia conseguido falar com o irmão desde a eleição. “Não tive tempo nem de chorar. Acho que, quando eu estiver sozinho e puder organizar meus pensamentos, vou sentir o peso desse momento. Por enquanto, ainda não consegui reagir direito.”

Leão XIV, de 69 anos, nasceu em Chicago (EUA), tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana. Ele pertence à Ordem de Santo Agostinho e sucede o Papa Francisco, falecido em 21 de abril, aos 88 anos.

Leia Também: AO MINUTO: Papa Leão XIV 'estreia-se' no Vaticano com 1.ª missa