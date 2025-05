Vídeo mostra gaivota regurgitando rato antes do Habemus Papam

Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a chaminé da Capela Sistina, na expectativa pelo sinal de fumaça branca que anunciaria a eleição do novo Papa, uma cena inusitada acabou chamando a atenção no Vaticano: uma gaivota foi filmada regurgitando um rato para alimentar seu filhote, segundos antes da escolha de Leão XIV ser oficializada.

O momento, registrado por fiéis e jornalistas presentes na Praça de São Pedro, mostra a ave alimentando calmamente sua cria, alheia à movimentação histórica ao redor. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, com internautas comentando o contraste simbólico entre a natureza e um dos eventos mais solenes da Igreja Católica.

At the very beginning of the video, a seagull is vomiting a rat so that its baby could have its meal.



39 seconds later, Pope is announced.



This is certainly an omen.



Time will tell us of what kind #HabemusPapam pic.twitter.com/xt7fHRcK7R