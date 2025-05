Kim Jong-un acompanha teste de míssil e reforça poder nuclear

© Getty

O ditador norte-coreano Kim Jong-un supervisionou um exercício militar com artilharia de longo alcance e uma nova versão de míssil balístico tático, em meio a tensões crescentes na Península Coreana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9) pela imprensa estatal da Coreia do Norte, um dia após o país lançar diversos mísseis de curto alcance no Mar do Japão.

Segundo a agência KCNA, o exercício teve como objetivo treinar as tropas para operar os armamentos e testar a capacidade de resposta rápida do sistema de comando em uma eventual crise nuclear. Os testes envolveram um sistema de foguetes múltiplos de 600 mm e o míssil balístico Hwasongpho-11-Ka, nova variante de armamento tático do país.

Durante a operação, Kim Jong-un destacou que é essencial manter as forças nucleares em “estado constante de prontidão”. Ele reforçou que o poder nuclear deve ocupar papel central tanto na dissuasão de conflitos quanto em estratégias de combate, sinalizando mais uma vez o foco do regime em fortalecer seu arsenal.

Na manhã de quinta-feira (8), entre 8h10 e 9h20 (horário local), os militares sul-coreanos detectaram múltiplos lançamentos de mísseis balísticos de curto alcance a partir da cidade litorânea de Wonsan, no leste da Coreia do Norte. Este foi o quarto teste do tipo realizado pelo regime em 2025.

Leia Também: Coreia do Sul, EUA e Japão condenam teste de míssil da Coreia do Norte

Leia Também: Coreia do Norte lança mísseis balísticos no mar do Japão, diz Seul