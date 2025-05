Marinha britânica monitora navios russos no Canal da Mancha

© Luke/ Royal Navy

A Marinha Real do Reino Unido informou nesta sexta-feira (10) que acompanhou a movimentação de navios russos no Canal da Mancha, incluindo o navio de guerra RFS Boikiy, três cargueiros e o submarino Krasnodar.

A operação envolveu o navio-patrulha HMS Tyne, o helicóptero Wildcat e o navio de apoio RFA Tideforce. As embarcações russas estavam a caminho do mar Báltico e foram escoltadas até deixarem as águas britânicas, quando passaram a ser monitoradas por aliados da OTAN.

Em nota, o governo britânico destacou a rapidez e a precisão da missão, classificando a operação como uma demonstração da prontidão militar do país.

O HMS Tyne, que voltou recentemente à ativa, também participou de patrulhas anteriores no Atlântico. Segundo o comando naval, acompanhar navios estrangeiros faz parte da rotina da marinha para proteger a soberania do Reino Unido e apoiar aliados.

