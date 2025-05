Em aula sobre clareza, professora se cobre de manteiga e viraliza

© TikTok

Uma professora norte-americana de linguagem e escrita, que leciona para turmas do 1º e 2º ano do ensino fundamental, viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma aula prática e bem-humorada sobre a importância de ser claro ao se expressar.

A dinâmica começou com uma atividade aparentemente simples: os alunos deveriam escrever instruções explicando como preparar um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. No encontro seguinte, a professora — identificada como Klay — levou os ingredientes para a sala e, usando exatamente as descrições escritas pelos alunos, começou a “seguir” as receitas ao pé da letra.

"Junto pão, doce e manteiga de amendoim", leu, antes de simplesmente empilhar os produtos, ainda fechados, uns sobre os outros, causando risadas na turma. Quando os alunos apontaram que aquilo estava errado, ela seguiu para a próxima instrução: “Passar o doce de um lado do pão e a manteiga do outro”, mas desta vez, sem sequer tirar o pão da embalagem.

A sequência de interpretações literais divertiu os alunos, especialmente quando Klay leu a seguinte frase escrita por um dos pequenos: “Você precisa se passar com doce e manteiga”. Em tom de brincadeira, ela fingiu aplicar os ingredientes no próprio corpo, arrancando gargalhadas da classe.

Ao final, a professora explicou que o objetivo era mostrar como instruções vagas ou incompletas podem levar a interpretações erradas. “Algum de vocês mencionou prato ou faca? Não. Tudo que fiz foi exatamente o que vocês escreveram”, concluiu, reforçando a importância dos detalhes na comunicação.

Assista ao momento no vídeo acima.

