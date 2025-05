Morre Daniel Fernández, um dos sobreviventes da tragédia nos Andes

© Reprodução- Instagram

Daniel Fernández Strauch, um dos 16 sobreviventes do trágico acidente aéreo nos Andes, morreu nesta quinta-feira (8) em Montevidéu, no Uruguai, aos 79 anos. A informação foi confirmada por Gustavo Zerbino, também sobrevivente da tragédia ocorrida em 1972. “Um amigo querido, um grande pai e um avô maravilhoso”, disse ele à agência EFE.

Daniel fazia parte da delegação do time de rúgbi Old Christians que viajava para o Chile quando, em 13 de outubro de 1972, o avião caiu em plena Cordilheira dos Andes. A aeronave transportava 40 pessoas — entre jogadores, familiares e amigos — além de cinco tripulantes. Treze morreram na hora e outros faleceram nos dias seguintes por causa dos ferimentos, do frio extremo e de uma avalanche.

A tragédia comoveu o mundo, especialmente após a dramática revelação de que os sobreviventes, isolados por mais de dois meses em meio ao gelo e sem alimentos, foram obrigados a recorrer à antropofagia para se manter vivos.

O resgate só aconteceu em 22 e 23 de dezembro, 72 dias após o acidente, quando Fernando Parrado e Roberto Canessa caminharam por dez dias pela cordilheira em busca de ajuda. Eles conseguiram contato com um grupo de pastores no lado chileno, dando início à operação que salvou os 14 sobreviventes restantes.

Daniel Strauch foi um dos personagens centrais dessa história de resistência e superação que voltou aos holofotes recentemente com o filme A Sociedade da Neve, dirigido por Juan Antonio Bayona e indicado ao Oscar.

Com sua morte, agora são 12 os sobreviventes ainda vivos. Outros três já faleceram nos últimos anos: José Luis Inciarte, em 2023; Javier Methol, em 2015; e Álvaro Mangino, também em 2025.

Leia Também: Trump pede ao Supremo fim de proteção legal para 500 mil imigrantes